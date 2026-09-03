Città

UBOLDO – SARONNO Un traguardo speciale festeggiato con la famiglia, gli amministratori e gli ospiti della Rsa Sant’Agnese di Saronno. Ieri mattina, mercoledì 2 settembre, Fernanda, cittadina uboldese, ha celebrato il suo 101esimo compleanno.

Alla festa erano presenti la figlia e una nipote della centenaria, insieme al sindaco di Uboldo Luigi Clerici e all’assessore ai Servizi sociali Laura Radrizzani. A condividere il momento anche il personale della struttura e gli altri ospiti del reparto.

Non è mancato il brindisi per celebrare i 101 anni di Fernanda e augurarle serenità e buona salute. Il sindaco Clerici ha voluto accompagnare la visita anche con un messaggio a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità uboldese.

“Attraversare più di un secolo significa aver visto il mondo cambiare, superare momenti difficili con coraggio e costruire il futuro con il lavoro e la dedizione” ha sottolineato il primo cittadino.

Clerici ha ricordato soprattutto il valore della memoria rappresentata dagli anziani per l’intera comunità: “Lei rappresenta la memoria viva del nostro paese. Nei suoi occhi e nei suoi ricordi ci sono le radici della nostra comunità, fatte di valori autentici, sacrifici e affetti sinceri” .

La mattinata si è conclusa con gli auguri dell’Amministrazione e dei presenti alla festeggiata: “A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini uboldesi, le auguro un felice compleanno. Le invio un abbraccio affettuoso, augurandole serenità e buona salute circondata dall’amore dei suoi cari” .

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