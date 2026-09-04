Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese calcio (Eccellenza) è “lieta di comunicare ufficialmente l’ingresso nel proprio organigramma societario di Claudio Cassulo, che ricoprirà il ruolo di vice oresidente con delega alla prima squadra. L’ingresso di Cassulo si inserisce nel piano di rafforzamento dirigenziale fortemente voluto dal club per affrontare al meglio l’imminente campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli e dare continuità al prestigioso progetto sportivo rossoblù in una stagione di straordinaria importanza storica” si legge in un comunicato del club rossoblù.

“Siamo estremamente lieti ed orgogliosi di dare il benvenuto a Claudio Cassulo nella grande famiglia della Caronnese”, queste le prime parole del direttore generale rossoblù Emiliano Nitti a valle della nomina, “siamo certi che la sua importante esperienza, maturata in decenni di attività nel calcio dilettantistico e professionistico, rappresenterà un valore aggiunto fondamentale a supporto del lavoro degli staff tecnico e dirigenziale della prima squadra. Ci accingiamo ad iniziare una stagione cruciale, nella quale vogliamo raggiungere importanti obiettivi in Eccellenza: l’arrivo di Claudio porta entusiasmo, competenza e ulteriore solidità a tutto l’ambiente.”

“Sono davvero contento di essere arrivato a Caronno”, dichiara Claudio Cassulo, ”Qui ritrovo un caro amico a livello personale e calcistico, il direttore dell’area tecnica e sportiva Stefano Vercellotti, con cui ho condiviso un percorso importante in una situazione molto complessa a Voghera. Porto con me la passione di oltre 35 anni di storia nel mondo del calcio. Ho vissuto stagioni intense: ben sette anni alla Vogherese (di cui uno in Eccellenza e sei in Serie D), l’esperienza in Serie C2 al Legnano, il campionato vinto in Promozione con la Castellanzese e i quattro anni al Seregno, caratterizzati dalla vittoria del campionato di Eccellenza e tre stagioni di vertice in Serie D concluse con un secondo posto. Il calcio è da sempre la mia grandissima passione. Arrivo in una grande piazza proprio nell’anno del Centenario, un traguardo storico e di prestigio straordinario. Sono onorato di assumere il ruolo di vice presidente con delega alla prima squadra al fianco della dirigenza societaria, che a Caronno ha fatto e sta facendo cose straordinarie, con un plauso importante per il direttore generale Emiliano Nitti. Questa società è un piccolo gioiellino: sono convintissimo che quest’anno si possa fare davvero bene e cercherò in ogni modo di dare il mio contributo. Per altri 100 anni di gloria: forza Caronnese!”

04092026