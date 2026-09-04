Calcio

SARONNO – Colpo di mercato del Fbc Saronno alla vigilia dell’esordio ufficiale in Coppa Italia, domenica in trasferta contro la Rhodense. La società biancoceleste ha annunciato l’ingaggio di Luca Giudici, esterno offensivo classe 1992 con una lunga esperienza nel calcio professionistico.

Giocatore dotato di velocità e capacità nell’uno contro uno, Giudici può agire lungo tutta la corsia offensiva e porta a Saronno un curriculum di primo piano. Ha infatti disputato diverse stagioni in serie C con la Pro Patria, prima di diventare protagonista con il Lecco nella cavalcata culminata con la storica promozione in serie B. In quella stagione mise a segno 5 reti e 7 assist, conquistandosi poi anche 11 presenze tra i cadetti nel campionato 2023-2024.

L’arrivo di Giudici rappresenta dunque un innesto di grande esperienza per la formazione saronnese e conferma le ambizioni del club in vista della nuova stagione di Eccellenza. L’operazione è stata fortemente voluta dalla società, dal direttore generale Marco Proserpio e dagli uomini mercato Alfredo Ottolina e Carlo Rolla.

Il nuovo esterno offensivo si mette ora a disposizione del Fbc Saronno proprio alla vigilia dei primi impegni ufficiali della stagione.

04092026