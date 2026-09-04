Calcio serie D, nuovo portiere per la Varesina: dal Pescara arriva Profeta
4 Settembre 2026
VENEGONO SUPERIORE – Un giovane portiere proveniente dal Pescara per completare il reparto della Varesina. La società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Nicolò Profeta, classe 2007, acquisito a titolo temporaneo dal club abruzzese.
Profeta, alto 1,92 metri, è cresciuto nelle ultime stagioni nel settore giovanile del Pescara, trovando continuità nel campionato Primavera 2.
Ora per il giovane estremo difensore arriva l’esperienza in serie D con la Varesina, che lo considera un rinforzo importante per il proprio reparto dei portieri.
«Benvenuto alla Varesina, Nicolò», il messaggio con cui il club calcistico di Venegono Superiore ha accolto il nuovo arrivato.
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