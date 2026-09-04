Cesate, furti e vandalismi alla scuola Luinetti: il Comune stanzia 10 mila euro per l’allarme
4 Settembre 2026
CESATE – Un impianto d’allarme per proteggere la scuola primaria “Luinetti” di via Bellini, più volte finita nel mirino di ladri e vandali. Il Comune di Cesate ha stanziato 10 mila euro per dotare l’edificio scolastico di un nuovo sistema di sicurezza.
Al momento non è stata ancora resa nota la data in cui l’impianto verrà installato, ma lo stanziamento rappresenta un primo passo concreto dopo i ripetuti episodi che hanno interessato la primaria.
La scuola porta il nome di Maria Cristina Luinetti, crocerossina legata a Saronno, morta durante una missione di pace in Somalia. Luinetti perse la vita a Mogadiscio nel dicembre 1993 mentre prestava servizio nell’ambito della missione internazionale nel Paese africano. L’intervento deciso dall’Amministrazione punta ora a garantire una maggiore protezione alla scuola di via Bellini e a scoraggiare nuove intrusioni, dopo i furti e gli atti vandalici registrati in passato.
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(foto: un evento alla scuola Luinetti)
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