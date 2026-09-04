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CISLAGO – Sarà un appuntamento all’insegna della cultura, della lettura e dell’arte quello in programma sabato 5 settembre alle 10.30 nella biblioteca comunale di Cislago, promosso dall’assessorato alla Cultura.

Protagonista dell’incontro sarà Elio Rimoldi, autore e pittore nativo di Cislago, che presenterà al pubblico i suoi libri e il suo percorso artistico.

Un percorso che unisce le due forme espressive attraverso cui l’autore racconta la propria sensibilità, quella della scrittura e quella della pittura.

L’appuntamento sarà infatti l’occasione per inaugurare anche la mostra nella quale saranno esposti i suoi dipinti. La mostra sarà visitabile nella Biblioteca Comunale fino a venerdì 11 settembre.

“Siamo lieti di ospitare questo appuntamento, che rappresenta un’importante occasione per valorizzare la creatività di un autore che ha un legame diretto con il nostro territorio – così l’Amministrazione di Cislago – La cultura nasce anche dalla possibilità di incontrare, conoscere e condividere le esperienze di chi trasforma le proprie passioni in espressione artistica. Invitiamo pertanto la cittadinanza a partecipare numerosa a questo incontro e a visitare la mostra nei giorni successivi, negli orari di apertura della biblioteca”.

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