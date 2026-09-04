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CISLAGO – Un viaggio attraverso la storia, l’arte e la devozione, tra affreschi preziosi e raffigurazioni rare: domenica 06 Settembre alle 16 la Proloco di Cislago propone una visita guidata alla chiesa di San Maria della Neve a Cislago.

L’iniziativa accompagnerà i partecipanti alla scoperta di un luogo che rappresenta un vero unicum in tutta la provincia di Varese. Attraverso la lettura degli affreschi devozionali, principalmente eseguiti nel 1525, sarà possibile compiere un percorso fra il medioevo e la controriforma. La chiesa, citata a partire dal 1256 come chiesa devozionale sorta per la presenza di un affresco miracoloso della Vergine, divenne poi sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati. Ad attendere i visitatori ci saranno 21 differenti Santi, fra cui i santi galattofori invocati per avere il latte e i santi ausiliatori della peste, oltre a 33 raffigurazioni della Vergine Maria protettrice della maternità. Sono presenti ben 4 Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza.

Nel 1731 si costruì il nuovo altare barocco che presenta la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta o Madonna del Parto, incorniciata da un pregevole altare ligneo intagliato e dalla preziosa predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo.

Non occorre prenotare. La visita dura circa 1 ora e mezza e l’ingresso è a offerta libera per le attività della Proloco. L’appuntamento è alla Chiesa di S. Maria delle Neve a Cislago, Cascina S. Maria, Località S. Maria Inziata/via Magenta.

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