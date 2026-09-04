Saronnese

GERENZANO – Una serata tra musica e gastronomia per salutare insieme la fine dell’estate. È la proposta del Gruppo Anziani Gerenzano, che organizza la Festa di fine estate per sabato 5 settembre al Centro Anziani di via Berra, 34.

Il programma prevede il concerto tributo “Zero alibi – Vasco”, dedicato alla musica di Vasco Rossi. La serata sarà accompagnata dal servizio gastronomico, che sarà aperto a partire dalle 19. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Anziani Gerenzano e rappresenta un’occasione di incontro e socialità per la comunità, con una serata pensata per condividere musica e convivialità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il Gruppo Anziani Gerenzano al numero 029688731.

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