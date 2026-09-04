Solaro

SOLARO – Fumata nera a Roma sul futuro degli stabilimenti italiani di Electrolux. I due giorni di confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy si sono conclusi senza l’intesa auspicata dai sindacati e senza una modifica sostanziale del piano industriale della multinazionale. La risposta di Fiom e Uilm è stata immediata: proclamate otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani, compreso quello di Solaro, alle porte di Saronno.

Le modalità della mobilitazione saranno precisate nei prossimi giorni insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Secondo le organizzazioni sindacali, Electrolux avrebbe presentato soltanto modifiche limitate al proprio piano, confermando inoltre la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, nelle Marche.

Un ritocco riguarda il numero degli esuberi complessivi previsti in Italia, che scendono da 1.719 a 1.450. Per i sindacati, tuttavia, il quadro occupazionale deve essere letto considerando anche 135 contratti a termine in scadenza che non saranno rinnovati. A questo si aggiunge quanto già avvenuto negli ultimi mesi: tra aprile e agosto l’organico a tempo indeterminato sarebbe passato da 4.279 a 4.200 addetti, mentre 91 contratti a tempo determinato sono già scaduti senza essere rinnovati.

Resta poi un altro elemento di forte contrasto emerso al tavolo: quello relativo all’organizzazione del lavoro e alla richiesta di una maggiore produttività, con l’ipotesi di innalzare le cadenze delle linee fino a 140 pezzi all’ora. Fiom e Uilm riferiscono inoltre che l’azienda avrebbe manifestato l’intenzione di superare gli accordi sindacali esistenti sull’organizzazione del lavoro.

«Il risultato degli ennesimi due giorni di tavoli tecnici è la proclamazione di 8 ore di sciopero», ha dichiarato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil. «Andremo avanti coi lavoratori con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea».

La vertenza interessa direttamente anche il Saronnese. Nella zona industriale di Solaro, a pochi chilometri da Saronno, si trova infatti lo stabilimento Electrolux specializzato nella produzione di lavastoviglie, uno dei siti italiani coinvolti nel confronto sul futuro del gruppo.

Già nelle precedenti riunioni Electrolux aveva indicato tre questioni sulle quali intervenire per recuperare competitività: costo dell’energia, produttività del lavoro e modifica del meccanismo Cbam. Secondo l’azienda, l’attuale sistema penalizzerebbe i produttori europei perché interessa le importazioni di alcuni componenti senza incidere allo stesso modo sugli elettrodomestici finiti provenienti da fuori Europa.

Il nuovo round di trattative al ministero non ha dunque portato al cambio di rotta richiesto dai sindacati. Da qui la decisione di Fiom e Uilm di passare alla mobilitazione, con otto ore di sciopero che coinvolgeranno anche i lavoratori dello stabilimento di Solaro.

04092026