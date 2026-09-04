SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 3 settembre, spiccano il furto in pieno giorno in un’abitazione della Cassina Ferrara e i disagi sulle linee ferroviarie, tra il blocco del Passante e il furto di cavi di rame. Grande attenzione anche per la Notte Bianca e lo Sbaracco e per gli sviluppi del caso Zappa.

A Saronno ladri in azione nel pomeriggio alla Cassina Ferrara: i malviventi hanno sfondato persiana e tapparella per entrare in un’abitazione e razziarla.

Conto alla rovescia per la Notte Bianca di Fine Estate e lo Sbaracco del 12 settembre: in programma venti artisti, concerti, danza, dj set, spettacoli circensi e parate. Il dress code scelto per la serata è il bianco.

Mattinata difficile nel Passante ferroviario di Milano: un treno con circa 400 passeggeri è rimasto bloccato senza alimentazione dopo la caduta di materiale sulla sede ferroviaria. I viaggiatori sono stati evacuati, con ripercussioni anche sulla linea S1.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sul caso dell’Itc Zappa, assicurando grande attenzione da parte dell’Ufficio scolastico regionale e ricordando che le competenze sulla situazione spettano alla Provincia e agli enti locali.

Un furto di cavi di rame ha provocato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Saronno e Fino Mornasco. Per garantire i collegamenti sono stati attivati autobus sostitutivi, con inevitabili disagi per i pendolari.