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SARONNO – Venerdì 4 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, sarà una giornata di bel tempo, con sole per l’intera giornata e senza piogge. È prevista un’allerta meteo per afa, accompagnata da temperature elevate.

La temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre la minima sarà di 21°C. Il quadro meteorologico rimarrà stabile dall’inizio alla fine della giornata, senza particolari variazioni della copertura nuvolosa. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno e soffieranno da Sud-Sudovest. L’elemento principale della giornata sarà quindi il caldo, con condizioni di afa segnalate soprattutto in relazione alle temperature elevate.

La situazione sarà stabile anche nel resto della Lombardia, interessata da un campo di alta pressione. Sulle basse pianure occidentali e orientali, nelle aree pedemontane e sulle alte pianure sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Condizioni analoghe riguarderanno Prealpi occidentali e orientali, Orobie e Alpi Retiche. I venti regionali saranno molto deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali e successivamente in attenuazione e rotazione verso Sudovest. Il quadro regionale sarà dunque in linea con quello di Saronno, con tempo stabile, soleggiato e temperature estive.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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