Comasco

MOZZATE – È stato svelato il “cencio” del Palio di Mozzate 2026, l’ambito premio che sarà consegnato al rione vincitore dell’edizione di quest’anno.

A realizzarlo è stata Susanna Mikla, artista mozzatese, che ha dipinto a mano l’opera destinata a diventare uno dei simboli della manifestazione. Il cencio riprende infatti i temi scelti per il Palio 2026 e accompagnerà la sfida tra i rioni fino alla proclamazione del vincitore.

Come vuole la tradizione, non si tratta quindi semplicemente di un trofeo, ma di un’opera realizzata appositamente per l’edizione di quest’anno e destinata al rione che riuscirà ad aggiudicarsi il Palio.

Con la presentazione del cencio cresce dunque l’attesa a Mozzate per uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della vita cittadina.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

04092026