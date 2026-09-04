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SARONNO – Doppia nomina per la nostra Valeria Caso, direttore della struttura complessa di Neurologia dell’Ospedale di Saronno: presidente eletto per il periodo 2026-2028 e presidente dal 2028 al 2030 per la World Stroke Organization.

“L’assegnazione è stata approvata dal Comitato esecutivo Wso il 1° settembre e rappresenta un enorme onore, ma soprattutto una grande responsabilità”, questo il commento di Valeria Caso, “Ho accettato la candidatura perché so di poter contare su un team della Neurologia straordinario, competente e affidabile, composto da medici, infermieri, tecnici e Oss. Il loro sostegno mi consentirà di affrontare con serenità e determinazione questo importante impegno internazionale”.

“La mia visione per i prossimi anni è contribuire a rendere più equo, a livello mondiale, l’accesso alla prevenzione e alle terapie dell’ictus. Ancora oggi esistono profonde differenze tra Paesi e continenti: non tutti i pazienti hanno la possibilità di essere assistiti in strutture dedicate, o di

ricevere tempestivamente trattamenti efficaci”, prosegue Caso, “uno degli obiettivi prioritari sarà condividere con le realtà che dispongono di minori risorse l’esperienza maturata in Europa e in Italia”.

In Africa, in particolare, “stiamo sviluppando un importante progetto per favorire l’accesso ai registri internazionali, creare strumenti operativi e toolkit destinati agli ospedali. E ancora promuovere la realizzazione di spazi dedicati alla cura dell’ictus e introdurre specifici “pacchetti di cura”.

La qualità dell’assistenza nasce, infatti, dalla conoscenza, dalla formazione degli operatori e da una buona organizzazione dei percorsi; anche interventi essenziali, se applicati in modo sistematico, possono modificare profondamente la diagnosi dei pazienti. Europa e Italia hanno compiuto passi da gigante, “ora è il momento di condividere competenze e modelli assistenziali, adattandoli alle necessità e alle risorse delle differenti realtà locali”, sottolinea Valeria Caso.

Certamente, uno degli aspetti che saranno promossi e condivisi con realtà che necessitano di implementare i pacchetti di cura è quello della tenecteplase che ha rappresentato un importante passo avanti nel trattamento dell’ictus ischemico acuto (introdotto in tutti i presidi Asst Valle Olona a dicembre 2025 ndr).

La possibilità di somministrare il farmaco attraverso un unico bolo endovenoso rende il trattamento più rapido e più semplice dal punto di vista organizzativo: un vantaggio particolarmente rilevante in una patologia nella quale ogni minuto è determinante. “Grazie alla stretta collaborazione tra Pronto Soccorso, Neurologie e Radiologie, è stato possibile rendere più efficiente l’intero percorso, dalla valutazione clinica all’esecuzione degli esami

neuroradiologici, fino all’avvio della terapia. Questa organizzazione ci ha consentito di offrire il trattamento trombolitico a un numero crescente di pazienti eleggibili e di ridurre i tempi necessari per la sua somministrazione”, spiega Caso, “Il bilancio preliminare è positivo e i risultati sono visibili nella pratica clinica quotidiana, con pazienti che possono presentare un rapido miglioramento dei deficit neurologici. Naturalmente, ogni caso ha caratteristiche differenti e l’esito dipende anche dalla sede e dall’estensione dell’occlusione, dal tempo trascorso dall’esordio dei sintomi e dall’eventuale necessità di ricorrere alla trombectomia meccanica”. Da qui, l’importanza di estendere i benefici del farmaco anche a quei Paesi che ancora non lo utilizzano.

“I dati complessivi relativi ai pazienti trattati da dicembre 2025 a oggi sono in corso di consolidamento. Per offrire una valutazione scientificamente corretta sarà necessario considerare non soltanto il numero dei trattamenti effettuati, ma anche i tempi di somministrazione, il miglioramento neurologico, il grado di autonomia funzionale raggiunto e l’incidenza di eventuali complicanze emorragiche. Possiamo comunque affermare che l’introduzione della tenecteplase ha reso il percorso terapeutico più rapido, efficiente e accessibile per i pazienti con ictus ischemico acuto”, afferma la Caso.

In occasione del prossimo World Stroke Congress che si terrà a Seul dal 21 al 23 ottobre – insieme alla Korean Stroke Society – Valeria Caso rivolgerà un saluto all’assemblea generale Wso nella sua nuova veste. “Sarà un momento istituzionale di presentazione alla comunità internazionale, oltre che di avvio pubblico del percorso che mi vedrà presidente eletto fino al 2028 e, successivamente, presidente Wso fino al 2030”.

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