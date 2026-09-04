Città

SARONNO – Un grande telo bianco con oltre 18 mila nomi attraverserà oggi, venerdì 4 settembre, le strade di Saronno. È il “Sudario per Gaza”, protagonista dell’iniziativa organizzata dalla rete 4 Passi di Pace con il patrocinio del Comune. Il ritrovo è dalle 18 in piazza Libertà.

Il telo è stato realizzato dal collettivo Carnia per la Pace e riporta i nomi di 18.457 bambini e bambine palestinesi che, secondo i dati indicati dagli organizzatori, risultavano uccisi nella Striscia di Gaza fino a luglio 2025.

Il Sudario partirà da piazza Libertà e sarà portato a braccia lungo le strade della città da gruppi di volontari. Durante il percorso si alterneranno momenti di silenzio e testimonianze. Anche i partecipanti potranno contribuire a sorreggere il grande telo.

“Non dimenticare un solo nome” è il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa. Il Sudario viene presentato dai promotori come un’opera laica itinerante, pensata come simbolo di memoria e dolore collettivo, contro la guerra e l’indifferenza e come gesto di vicinanza ai minori coinvolti nei bombardamenti.

L’invito della rete è quindi a partecipare e condividere concretamente il gesto: “Sarà un gesto condiviso, simbolo di cura e memoria collettiva e più saremo a sorreggerlo, più grande sarà il suo significato” .

Alla serata aderiscono numerose associazioni e realtà saronnesi. L’appuntamento è venerdì 4 settembre dalle 18 in piazza Libertà.

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