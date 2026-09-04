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SARONNO – l biglietto del treno si paga contactless sulle linee Milano Cadorna-Novara Nord e S3 Milano Cadorna-Saronno: anche su questi due collegamenti arriva Pay&Go di Trenord, il sistema che consente di consente di acquistare il biglietto con carta o smartphone tramite due semplici “tap”, uno in partenza e uno all’arrivo.

Pay&Go è già attivo sulle linee regionali Milano Cadorna-Como Lago e Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago e sui collegamenti aeroportuali Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Milano Centrale-Malpensa Aeroporto-Gallarate. Il servizio sarà progressivamente esteso a tutte le linee regionali e suburbane, per offrire ai passeggeri un’esperienza di acquisto rapida e intuitiva.

La soluzione è realizzata in collaborazione con FNMPAY, l’istituto di pagamento del Gruppo FNM che offre soluzioni dedicate al settore della mobilità.

Come funziona Pay&Go

Per acquistare il biglietto con Pay&Go bastano due “tap”. Prima di partire, il viaggiatore deve appoggiare la carta contactless – di credito, debito o prepagata dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro e American Express – o lo smartphone con tecnologia NFC sui tornelli o sui totem con POS Pay&Go presenti in stazione, contraddistinti da una grafica dedicata.

All’arrivo, il viaggiatore deve effettuare un secondo “tap” su tornelli o totem Pay&Go: in questo modo, il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente. Il secondo “tap” è indispensabile per concludere regolarmente l’acquisto.

Con Pay&Go è possibile acquistare biglietti ferroviari di seconda classe. Se uno dei due “tap” viene effettuato presso i totem nelle stazioni di Malpensa Aeroporto T1 o Malpensa Aeroporto T2, il sistema emette un biglietto a tariffa aeroportuale, di corsa semplice o andata e ritorno.

Durante i controlli a bordo treno, in stazione, alla salita o discesa dai bus sostitutivi, il cliente Pay&Go deve mostrare al personale la carta utilizzata per l’acquisto o comunicare il numero della carta digitale, in caso di pagamento tramite smartphone. Il viaggiatore potrà consultare i propri acquisti Pay&Go attraverso un portale dedicato.

Tutti i dettagli su Pay&Go e l’elenco delle linee su cui è possibile utilizzare il servizio sono disponibili su trenord.it.

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