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SARONNO – Sono stati tanti i saronnesi che ieri sera, giovedì 3 settembre, davanti alla televisione hanno riconosciuto un volto familiare. Tra i protagonisti della nuova puntata di “Cash or Trash – Chi offre di più?” c’era infatti Martina, giovane saronnese, arrivata davanti alle telecamere di Nove con due particolari copricapi tribali.

La puntata inedita è andata in onda alle 20,35, nella nuova collocazione del programma condotto da Paolo Conticini, tornato dal 31 agosto.

Martina si è presentata con due copricapi tribali, pezzi decisamente insoliti che hanno subito attirato l’attenzione. Come prevede il format, gli oggetti sono passati prima dalla valutazione dell’esperto, che ne ha ricostruito caratteristiche e valore prima dell’ingresso nella sala dei mercanti. Sono stati fissati i due pezzi una stima complessiva di 1.200 euro.

Poi è iniziata l’asta. Le offerte dei mercanti hanno progressivamente superato la valutazione iniziale, fino ad arrivare a 1.550 euro. Una cifra che ha convinto Martina ad accettare e a concludere la vendita, portando a casa 350 euro in più rispetto alla stima.

Una partecipazione saronnese alla popolare trasmissione dedicata ad antiquariato, collezionismo e oggetti curiosi, proprio nei primi giorni della nuova stagione. Il meccanismo resta quello che ha reso noto il programma: ogni concorrente racconta il proprio oggetto, riceve una valutazione e poi affronta l’asta tra i mercanti, che decidono quanto sono disposti a offrire.

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