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SARONNO – Quattro giornate dedicate a san Carlo Acutis aprono il ricco calendario di appuntamenti di settembre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da oggi venerdì 4 a lunedì 7 settembre saranno proposti ogni giorno momenti di preghiera e celebrazioni nel primo anniversario della canonizzazione del giovane santo.

Il programma quotidiano prevede alle 17.25 l’esposizione solenne della reliquia di san Carlo Acutis, seguita alle 18 dalla messa e dall’affidamento al santo.

Un momento particolare è previsto sabato 5 settembre con l’iniziativa “Frassati incontra Acutis”. Alle 16.30 si terrà in Santuario una conferenza di Luca Rolandi, giornalista e autore del libro Piergiorgio Frassati e la politica. Alle 17.25 saranno solennemente esposte le reliquie dei due santi e sarà recitato il rosario. Alle 18 seguirà la messa e, al termine, per chi lo desidererà, saranno proposti la benedizione personale e il bacio della reliquia di san Pier Giorgio Frassati.

Quello dedicato ad Acutis sarà soltanto il primo di numerosi appuntamenti previsti al Santuario nel corso del mese. Martedì 8 settembre, per la festa della Natività di Maria e nel secondo anniversario dell’ingresso di don Giuseppe come prevosto della città, alle 17.30 partirà dal chiostro il rosario con la statua di Maria Bambina portata in processione, seguito alle 18 dalla messa.

Sabato 12 settembre sarà celebrato il Nome di Maria, mentre martedì 15 settembre l’appuntamento sarà dedicato alla Madonna della Consolazione, con una celebrazione rivolta in modo particolare alle persone che stanno attraversando una grave malattia, un lutto o altri momenti di profonda sofferenza e ai loro familiari.

La parte conclusiva del mese sarà invece caratterizzata dalla Novena alla Madonna dei Nodi, in programma dal 19 al 27 settembre: ogni giorno alle 17.15 sono previsti il saluto alla statua e il rosario e alle 18 la messa con la supplica alla Madonna e la consegna simbolica dei propri “nodi”.

Il calendario culminerà lunedì 28 settembre con la festa della Madonna dei Nodi: rosario e consacrazione a Maria alle 17.15, messa alle 18 e, al termine, nel chiostro del Santuario, il tradizionale falò dei nodi.

04092026