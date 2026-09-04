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SARONNO – Si prepara una giornata difficile per chi si sposta in treno. Tra lunedì 7 e martedì 8 settembre è in programma uno sciopero nazionale che potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia e quindi anche sui collegamenti che transitano dal nodo di Saronno.

Lo sciopero, indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, inizierà alle 21,18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre.

Nella serata di lunedì 7 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista dall’orario ufficiale entro le 21,18 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22,18.

I disagi maggiori sono quindi attesi per martedì 8 settembre. Nel corso della giornata circoleranno i treni inseriti nella lista dei servizi minimi garantiti prevista in caso di sciopero. Per i pendolari è consigliabile verificare il proprio collegamento prima di raggiungere la stazione.

Attenzione anche ai collegamenti con Malpensa. In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. Da Milano Cadorna i bus partiranno da via Paleocapa 1. Un servizio sostitutivo è previsto anche tra Stabio e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Trenord comunicherà gli aggiornamenti sulla circolazione attraverso il sito e l’app. Ai viaggiatori viene inoltre consigliato di seguire gli annunci nelle stazioni e le informazioni pubblicate sui monitor.

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