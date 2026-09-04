Cronaca

CASTELLANZA – Hanno sfondato la vetrina con un’auto e, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a entrare nella gioielleria del centro commerciale. Spaccata nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre.

L’allarme è scattato alle 4,33. Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbero state cinque persone. Per entrare nel punto vendita avrebbero prima tagliato una saracinesca e quindi utilizzato un’auto contro la vetrina della gioielleria.

Una volta aperto un varco, i malviventi sono entrati nel negozio e sono riusciti a impossessarsi di alcuni gioielli. La quantificazione del bottino è ancora in corso anche se grazie al tempestivo intervento delle pattuglie Sicuritalia hanno avuto davvero pochi istanti dall’ingresso alla fuga.

Dopo il colpo i cinque si sono rapidamente allontanati a bordo di una Mercedes Classe A. Sul posto, a seguito dell’allarme, sono intervenute le guardie giurate di Sicuritalia e le forze dell’ordine. Sono arrivati anche i carabinieri e i responsabili dell’attività.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica della spaccata e raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

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