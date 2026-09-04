Politica

MILANO – La Regione aggiorni le tariffe e garantisca la sostenibilità economica del trasporto sanitario lombardo. Lo chiede una interrogazione del gruppo regionale del Pd alla giunta lombarda, firmata anche dal consigliere regionale Samuele Astuti.

“Il trasporto sanitario – spiega Astuti – rappresenta un servizio essenziale per migliaia di cittadini lombardi e una componente fondamentale della nostra rete sociosanitaria. A garantirlo ogni giorno sono anche tante associazioni che operano in convenzione con AREU, assicurando non solo le missioni di emergenza-urgenza, ma anche trasporti sanitari non urgenti, compresi quelli per i pazienti dializzati e per le persone con disabilità”.

“Gli ultimi aggiornamenti regionali però risalgono al 2022. Nel frattempo, i costi sono aumentati in modo significativo, in seguito alle tensioni internazionali e alle conseguenti oscillazioni dei mercati energetici – sottolinea il consigliere dem -: carburante, manutenzione dei mezzi, assicurazioni, dispositivi e materiali sanitari pesano sempre di più sui bilanci delle associazioni, incidendo in modo rilevante sulla loro capacità di garantire mezzi efficienti, sicurezza e adeguati standard di servizio”.

“Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione chiedendo alla Regione se e come intenda intervenire per aggiornare le tariffe e garantire la sostenibilità economica del trasporto sanitario – conclude Astuti – non possiamo chiedere alle associazioni di mantenere invariati qualità e quantità dei servizi se, contemporaneamente, le risorse riconosciute non tengono conto dell’aumento dei costi”.

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