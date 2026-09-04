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SARONNO – Tu@Saronno interviene in occasione dei 100 anni di Aurelio Legnani, il partigiano “Gatto”, festeggiato alla Casa del Partigiano con istituzioni, familiari e amici. La lista civica ricorda il suo impegno per la libertà e la democrazia e la candidatura come capolista alle elezioni amministrative del 2020.

Ecco la nota

Aveva solo 18 anni quando, il 25 aprile del 1945, l’Italia festeggiò finalmente la Liberazione dal ventennale regime fascista. Oggi, invece, il partigiano “Gatto” – al secolo Aurelio Legnani – di anni ne compie 100. La ricorrenza è stata festeggiata stamattina alla Casa del Partigiano, ovviamente, alla presenza delle istituzioni e di tanti tra coloro che ancora oggi guardano ad Aurelio con affetto e riconoscenza.

Anche Tu@Saronno si unisce agli auguri di tutta la comunità, saronnese e non, ringraziando Aurelio non solo per quello che ha fatto, rischiando la vita, in difesa della democrazia e della libertà, ma anche per l’attivismo dalla parte dei più deboli che ha portato avanti nel corso della sua lunga vita. In particolare, ci teniamo molto a ricordare la sua disponibilità a candidarsi con noi, come capolista, alle elezioni Amministrative del 2020.

Come per Paride Brunetti, il comandante “Bruno”, che è stato con noi nel 2009/19, e Ivonne Trebbi, la partigiana “Bruna”, che ci ha supportati nel corso dell’ultima tornata, Aurelio non si è limitato alla sola candidatura ma, nonostante l’età avanzata, ha voluto incontrarci e spronarci a dare il meglio di noi stessi nell’amministrazione della Cosa Pubblica e nella difesa dei valori costituzionali, unico e assoluto riferimento per Tu@Saronno.

Sappiamo molto bene i tempi che stiamo attraversando e quali forze sgomitino per far tornare al comando delle nazioni ideologie condannate dalla Storia che si basano sulla prevaricazione degli altri e sull’annientamento degli oppositori. Esempi come quelli di Aurelio Legnani, anche nel contesto locale di Saronno, restano un faro da seguire per tutti, ricordando che “Il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza”. Su questo la nostra attenzione sarà sempre massima, incisiva, incrollabile.

Buon compleanno, partigiano “Gatto”!

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Da ragazzo partigiano a testimone di un secolo: Saronno festeggia i 100 anni di Aurelio Legnani

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