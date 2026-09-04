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LAINATE – Sabato 5 e domenica 6 settembre Villa Visconti Borromeo Litta torna indietro nel tempo per accompagnare il pubblico nella Milano e nella Lombardia del Settecento, con la tradizionale Libera rievocazione storica, a cura dei volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta, in collaborazione con Mdm – Music Dance and Mimic Art, diretta da Desirée Motta, e con la partecipazione di Il Mondo Novo – History Fragments e del Gruppo Storico Pietro Micca.

Per due giorni il Ninfeo e il cortile nobile si trasformano in un affascinante palcoscenico a cielo aperto, dove personaggi in abiti d’epoca, nobili, artisti e soldati riportano in vita atmosfere, consuetudini e vicende del passato, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nella storia di Villa Litta e del territorio lainatese.

Non una semplice rappresentazione teatrale, ma un vero e proprio viaggio nella memoria, pensato per riscoprire tradizioni e patrimonio culturale attraverso la narrazione e la rievocazione di scene di vita quotidiana a Casa Litta. Un’occasione per conoscere più da vicino le radici storiche della Villa e il mondo della nobiltà lombarda che ne ha segnato la storia e per scoprire le meraviglie del Ninfeo, tra sale decorate a mosaico, giochi e scherzi d’acqua.

Il percorso di questa nuova edizione, dal titolo “Due sposi, una dinastia. Vita, amori e aneddoti di Casa Litta”, condurrà il pubblico alla scoperta della vita di una delle più importanti famiglie nobiliari del territorio, attraverso le vicende di Maria Elisabetta Visconti Borromeo e Pompeo Giulio Litta. Due giovani le cui vite si incontrano per volontà delle rispettive famiglie, secondo le consuetudini matrimoniali dell’aristocrazia dell’epoca, ma il cui matrimonio si trasforma fortunatamente in una vera storia d’amore, coronata dalla nascita di ben quattordici figli.

Saranno proprio alcuni dei loro figli a guidare i visitatori lungo il percorso, raccontando in prima persona episodi, affetti e avventure della vita familiare. Attraverso le loro voci prenderanno forma il mondo dell’educazione illuminista, le consuetudini dell’aristocrazia lombarda e il costume nobiliare del Settecento, restituendo uno spaccato della vita quotidiana all’interno di una grande famiglia dell’epoca.

Ad arricchire le due giornate saranno, inoltre, le presenze di due gruppi storici: sabato 5 settembre, nel cortile nobile, saranno protagonisti i figuranti de Il Mondo Novo – History Fragments, gruppo di amici appassionati di storia, musica e arte, impegnato nella divulgazione della conoscenza storico-artistica attraverso la ricostruzione di scene di vita quotidiana dell’aristocrazia tra XVIII e XIX secolo.

Domenica 6 settembre, nel cortile nobile e nel Ninfeo, sarà invece la volta dei figuranti del Gruppo storico “Pietro Micca della Città di Torino” dell’Associazione “Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706”, che contribuiranno a ricreare atmosfere e suggestioni del Settecento attraverso costumi, personaggi e scene storiche. Il gruppo nasce con la finalità di ricostruire storicamente e in modo dinamico la realtà di alcuni corpi militari del Ducato di Savoia, distintisi nella difesa della città durante l’assedio francese del maggio-settembre 1706. Una ricostruzione minuta, particolareggiata e fedele delle uniformi, delle armi, dell’equipaggiamento degli antichi reggimenti sabaudi, i cui vessilli sventolarono sui bastioni della città a sfidare la possente Armée Royale di Luigi XIV.

La Libera rievocazione storica si conferma uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi a Lainate, capace di unire divulgazione, spettacolo e valorizzazione del patrimonio, invitando il pubblico a vivere Villa Litta non soltanto come luogo storico, ma come uno spazio ancora oggi capace di raccontare e far rivivere la propria memoria.

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