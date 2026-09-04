Città

SARONNO – Una prima buona notizia c’è: la soluzione per evitare i doppi turni allo Zappa sembra ormai definita. Manca però ancora il passaggio decisivo, quello della comunicazione ufficiale. Dopo l’incontro di ieri, giovedì 3 settembre, in Provincia, studenti, famiglie e insegnanti aspettano la conferma definitiva che permetta di tirare un sospiro di sollievo: l’anno scolastico dovrebbe iniziare con tutti gli studenti in classe al mattino.

Al tavolo hanno partecipato il presidente della Provincia Marco Magrini, il vicepresidente e assessore alla partita Giacomo Iametti, la dirigente scolastica Angelica De Angelis, la sindaca di Saronno Ilaria Pagani e il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano.

L’incontro si è aperto con l’intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il ministro, chiamando ilSaronno, ha rimarcato come la competenza sulla vicenda sia della Provincia e dell’ente locale, sottolineando però l’attenzione del Ministero. Valditara ha soprattutto anticipato una verifica sulla situazione interna alla scuola predisposta dall’Ufficio scolastico.

Sul tavolo c’è innanzitutto la soluzione per la prima fase del cantiere. Servono 13 aule alternative. Sei sarebbero già state recuperate all’interno del vicino liceo Gb Grassi, mentre si attendono conferme definitive sugli spazi necessari per completare il quadro.

Insomma, sembrerebbero mancare gli ultimi dettagli per permettere a studenti, famiglie e insegnanti di tirare un sospiro di sollievo. Si tratta però soltanto del primo passo. Il cantiere dello Zappa, con un investimento da 6,3 milioni di euro e una durata prevista di 360 giorni, riguarda interventi di efficientamento energetico e ammodernamento dell’edificio. Con il procedere dei lavori l’impatto sugli spazi scolastici diventerà maggiore e serviranno quindi nuove soluzioni.

La Provincia ha spiegato di avere già valutato anche altre possibilità, come container per le classi, ma resta il nodo dei costi. Su questo fronte la palla potrebbe tornare al Ministero, soprattutto qualora fossero necessarie risorse aggiuntive per garantire gli spazi indispensabili durante le successive fasi dei lavori.

Per ora, però, resta l’attesa. Studenti e famiglie aspettano che le indicazioni emerse a caldo dopo l’incontro di ieri diventino una comunicazione ufficiale capace di spazzare via definitivamente le nubi sull’avvio dell’anno scolastico e di confermare lezioni in classe, al mattino, per tutti.

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