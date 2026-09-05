SARONNO – Soddisfazione per la soluzione che sembra allontanare i doppi turni almeno nella prima fase del cantiere, ma anche l’attesa per la comunicazione ufficiale della scuola e il rammarico per non essere stati coinvolti nel confronto in Provincia. Sono i punti centrali della nota condivisa sulla pagina Facebook “Genitori Itc Zappa” dopo l’incontro dedicato all’organizzazione dell’anno scolastico durante i lavori all’istituto Gino Zappa.

“Condividiamo con grande soddisfazione le notizie emerse dopo l’incontro in Provincia: la soluzione per evitare i doppi turni almeno nella prima fase dei lavori sembra finalmente essere stata individuata. È sicuramente la notizia che studenti e famiglie aspettavano da settimane e non possiamo che esserne felici”.

I genitori mantengono però la cautela, in attesa che il quadro venga formalizzato. “Riteniamo corretto attendere la comunicazione ufficiale da parte della scuola che speriamo possa arrivare al più presto con tutte le informazioni necessarie: sedi individuate, classi interessate, organizzazione e modalità di avvio dell’anno scolastico“.

Nella nota viene sottolineato anche il ruolo avuto dalla mobilitazione delle ultime settimane. “Quello raggiunto è un primo importantissimo risultato, frutto anche della grande mobilitazione e partecipazione di queste settimane. Famiglie, studenti e docenti hanno fatto sentire la propria voce chiedendo una cosa molto semplice: una soluzione che non facesse ricadere sui ragazzi le conseguenze dei lavori e che consentisse loro di continuare a frequentare le lezioni al mattino”.

Resta però un elemento di amarezza per l’assenza di una rappresentanza delle famiglie al tavolo in Provincia. “Ci è dispiaciuto non essere stati coinvolti nell’incontro di ieri in Provincia. Una rappresentanza del Consiglio di istituto avrebbe partecipato molto volentieri, anche semplicemente in qualità di uditore“.

I genitori ricordano anche la disponibilità di Maurizio Caccin, presidente uscente del Consiglio di istituto, che “pur non facendo più parte della comunità scolastica dello Zappa, ha continuato a seguire con attenzione questa vicenda perché ha a cuore la scuola e il futuro dei nostri ragazzi”.

La posizione del gruppo resta comunque improntata alla ricerca di una soluzione. “Non abbiamo mai cercato polemiche. Abbiamo espresso preoccupazioni, posto domande e chiesto con fermezza soluzioni concrete alternative ai doppi turni. Oggi una prima soluzione sembra esserci e questo è ciò che conta“.

Da qui il ringraziamento “a tutti coloro che hanno ascoltato le richieste delle famiglie e si sono attivati per arrivare a questo risultato” e l’attesa per le indicazioni definitive dell’Itc Zappa.

L’attenzione dei genitori, però, non si fermerà all’avvio dell’anno scolastico. La soluzione individuata riguarda infatti la prima fase dei lavori e il gruppo annuncia che continuerà a seguire l’evoluzione del cantiere e la futura organizzazione delle lezioni.

L’obiettivo viene ribadito con chiarezza nella conclusione della nota: “Nessun doppio turno, nemmeno temporaneo. Tutela del diritto allo studio e della vita dei nostri ragazzi”.

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