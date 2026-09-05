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CASTIGLIONE OLONA – Barbecue, musica, giochi e una sfida ai fornelli nel suggestivo scenario del Castello di Monteruzzo. Domenica, 6 settembre, il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con BBCÜ TEAM Castiglione Olona, organizza la terza edizione di “Smoke in the Caste”, gara di barbecue inserita come tappa del Campionato Italiano di Barbeque e aperta a tutti coloro che vogliono partecipare.

L’appuntamento prenderà il via alle 9.30 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1. I team partecipanti si confronteranno nella preparazione di diverse pietanze esclusivamente al barbecue, sottoposte poi alla valutazione di una giuria che decreterà il vincitore.

La manifestazione proseguirà per l’intera giornata, fino alle 21, con un programma pensato anche per le famiglie. Sarà presente uno stand gastronomico curato dal BBCÜ TEAM con specialità barbecue, fra le quali pulled pork e ribs, le tradizionali costine. Per i più piccoli ci sarà un’area giochi con gonfiabili, mentre la parte musicale vedrà tre gruppi dal vivo alternarsi nel corso della giornata, per un evento che gli organizzatori hanno voluto caratterizzare all’insegna dell’“American Dream”.

La domenica offrirà inoltre altre occasioni per visitare Castiglione Olona. Nel borgo antico saranno aperti e visitabili i musei cittadini e si svolgerà la tradizionale Fiera del Cardinale, con un’ottantina di espositori dedicati ad artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, collezionismo, vinili e hobbistica.

Una giornata che unirà dunque la gara di barbecue al Castello di Monteruzzo con musica e iniziative per le famiglie, mentre nel centro storico torneranno contemporaneamente gli appuntamenti culturali e la Fiera del Cardinale.

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

05092026