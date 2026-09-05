Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, 4 settembre, per un 15enne in bicicletta investito da un veicolo all’incrocio fra via Volta e via Mazzini.

L’allarme è scattato alle 17.28. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il ragazzo ha riportato alcuni traumi ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. Dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Desio, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso si sono registrati rallentamenti al traffico nella zona.

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(foto archivio)

05092026