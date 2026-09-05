Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Due persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto ieri sera, attorno alle 20, in via Lega Lombarda, lungo la tangenzialina Est al confine con Saronno e Solaro. Per cause da accertare, un’autocisterna si è ribaltata su un fianco. Coinvolti due uomini di 55 e 66 anni: uno dei feriti è stato soccorso in condizioni serie.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica, tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e i carabinieri della Compagnia di Desio. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del mezzo pesante, la tangenzialina è stata chiusa al traffico.

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(foto: soccorsi sul posto alla periferia fra Saronno e Ceriano Laghetto)

05092026