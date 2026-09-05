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CESANO MADERNO – Una nuova attrazione dedicata ai più piccoli arricchisce il Parco Solare di Cesano Maderno. È stato installato il Jumping Pillow, un grande cuscino per saltare pensato come spazio di gioco inclusivo, accessibile e dedicato al movimento.

La nuova attrezzatura può essere utilizzata dai bambini a partire dai 3 anni e, come sottolineato dal Comune, non presenta barriere fisiche all’uso. L’obiettivo è permettere ai bambini di giocare insieme in uno spazio accogliente, favorendo l’interazione e la condivisione dell’attività ludica.

Il Jumping Pillow può essere utilizzato sia per il gioco spontaneo sia per attività strutturate. Il suo impiego favorisce inoltre lo sviluppo dell’equilibrio, della forza e delle capacità psicomotorie, oltre a contribuire all’elaborazione sensoriale. L’amministrazione comunale sottolinea soprattutto il carattere inclusivo della nuova installazione, pensata per valorizzare le diversità e consentire ai bambini di giocare gli uni accanto agli altri.

Un nuovo elemento colorato e innovativo che va così ad ampliare la dotazione del Parco Solare di via San Marco (zona Molinello), con l’obiettivo di renderlo sempre più accogliente e a misura di bambini e famiglie.

05092026