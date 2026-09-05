Cislago, in arrivo nuove asfaltature: lavori su quattro vie, prima gli allacciamenti ai sottoservizi
5 Settembre 2026
CISLAGO – Il Comune prepara un nuovo intervento di riasfaltatura che interesserà via Solferino, via Palestro, via M. Piazza e via Vismara, quest’ultima fino al civico 132 compreso.
In vista dei lavori, il servizio tecnico comunale ha rivolto un avviso ai residenti delle strade coinvolte. Chi avesse necessità di richiedere nuovi allacciamenti alle reti pubbliche, come acquedotto, fognatura, gas o fibra, oppure di modificare quelli già esistenti o effettuare altri interventi che comportino la manomissione del suolo pubblico, dovrà presentare apposita istanza agli enti competenti entro il 20 settembre 2026.
Il Comune precisa inoltre che gli eventuali interventi dovranno essere completati in ogni loro parte entro il 31 ottobre 2026.
La comunicazione serve a coordinare i lavori privati o relativi ai sottoservizi con la successiva riasfaltatura delle strade, evitando nuove aperture del manto stradale appena rifatto. Per questo l’avviso specifica che, per tre anni dalla conclusione dei lavori di asfaltatura, non saranno autorizzati interventi sul suolo pubblico, salvo quelli legati alla pubblica utilità.
L’avviso è datato 4 settembre 2026 ed è stato diffuso dal servizio tecnico – lavori pubblici del Comune di Cislago.
(foto archivio)
05092026