Politica

BUSTO ARSIZIO – “Sul fine vita ci vuole coraggio. Basta tatticismi, il centrodestra segua l’esempio del Veneto. Così possiamo fare la differenza». L’approvazione della nuova legge regionale veneta sul fine vita assistito rende «orgogliosa» l’eurodeputata lombarda della Lega, Isabella Tovaglieri, che interviene nel dibattito per invitare il centrodestra a rimettere questo tema «al centro dell’agenda politica nazionale”.

“È un tema delicato e controverso, che tocca sensibilità etiche profonde e difficili da conciliare – sostiene Tovaglieri in un post sui social – ma la politica deve avere il coraggio di occuparsi dei problemi reali delle persone, anche quando sono complessi e non portano consenso immediato”.

La riflessione non è più rinviabile: “I progressi della medicina hanno aumentato l’aspettativa di vita, ma ci portano anche a convivere più a lungo con malattie degenerative e irreversibili – prosegue Tovaglieri – è una questione prima di tutto umana, che riguarda sempre più famiglie. E la politica non può più girare la testa dall’altra parte, lasciando ai tribunali il compito di stabilire, sentenza dopo sentenza, il confine entro cui muoversi. Servono scelte concrete e responsabili, attraverso il confronto in Parlamento, senza rifugiarsi in discussioni astratte o teologiche”.

L’appello è alla coalizione che governa il Paese: “L’esempio del Veneto, grazie alla determinazione di Alberto Stefani e Luca Zaia, deve essere seguito dal centrodestra – conclude l’eurodeputata leghista – basta tatticismi. È il momento di fare la differenza: i nostri elettori ci chiedono questo”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09