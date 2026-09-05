Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Stefano Gianni, rappresentante del Partito Democratico Gerenzano, in risposta alla lettera aperta di Pierangela Vanzulli.

La logica del “pensiero politico” che traspare dalla lettera aperta di Pierangela Vanzulli (che mi chiama esplicitamente in causa) è, con tutta evidenza, la seguente: siccome per me – militante del Partito Democratico fin dalla sua fondazione – il nazionalismo (oggi ribattezzato “sovranismo”) è la più sciocca delle ideologie, siccome giudico profondamente ingiusto e profondamente ingenuo il modo di gestire l’immigrazione della destra italiana, siccome ritengo disastrosa su diversi fronti l’azione di governo di Giorgia Meloni e sono convinto che l’antifascismo sia parte integrante della democrazia, dovrei quindi scandalizzarmi perché gli esponenti locali di Fratelli d’Italia (che, per inciso, non fanno parte della maggioranza che amministra Gerenzano) appoggiano iniziative della lista civica a cui aderisco riguardanti – poniamo – la ristrutturazione del tetto degli edifici che ospitano la scuola primaria o la modifica dell’orario di apertura della farmacia comunale; anzi dovrei rifiutare sdegnato questo appoggio, anteponendo il “valore senza tempo della coerenza” alle “esigenze del territorio”.

Ora, io ragiono in maniera diversa: credo nel senso civico e non vedo come un valore un atteggiamento pregiudizialmente oppositivo esteso per partito preso a qualsiasi cosa. Per questo la logica di Pierangela Vanzulli mi sembra un po’ sgangherata; o meglio, mi pare che sia un logica perfettamente rappresentativa di un modo deteriore di pensare la politica e di fare politica molto diffuso in Italia, che confonde la coerenza sulle questioni di principio con quella che Guccini buonanima chiamava “la dignità fatta di vuoto”: l’ostinata, perpetua e pretestuosa riproposizione di contrapposizioni che diventano artificiose quando vengono proiettate su questioni che richiederebbero semplicemente un po’ di laicismo e un po’ di buon senso per essere risolte a beneficio di tutti.

Ed è con questo bagaglio di luoghi comuni e di ciarpame demagogico che si pretende di strizzare l’occhio allo “spessore politico” di “uomini d’altri tempi”? Andiamo…

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