SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 4 settembre, la spaccata all’alba in una gioielleria di Castellanza, la partecipazione della saronnese Martina a “Cash or Trash” e gli aggiornamenti sui doppi turni allo Zappa. Grande attenzione anche per il prestigioso riconoscimento internazionale alla Neurologia dell’ospedale di Saronno.

A Castellanza cinque persone hanno preso di mira una gioielleria di un centro commerciale: dopo aver sfondato la vetrina con un’auto e preso alcuni gioielli, sono fuggite a bordo di una Mercedes Classe A. Sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili.

Martina, giovane saronnese, è stata protagonista a “Cash or Trash – Chi offre di più?” con due particolari copricapi tribali. Stimati complessivamente 1.200 euro, sono stati venduti all’asta per 1.550 euro.

Per lo Zappa sembra ormai definita una soluzione che dovrebbe consentire di iniziare l’anno scolastico senza doppi turni. Sei delle 13 aule alternative necessarie sarebbero state individuate al vicino liceo Gb Grassi, mentre si attende la comunicazione ufficiale.

Prestigioso incarico internazionale per Valeria Caso, direttrice della Neurologia dell’ospedale di Saronno: sarà presidente eletta della World Stroke Organization dal 2026 al 2028 e presidente dal 2028 al 2030, portando l’esperienza del reparto saronnese ai vertici mondiali nella lotta all’ictus.