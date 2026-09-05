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SARONNO – Sabato 5 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, senza piogge previste nelle prossime ore. È segnalata un’allerta meteo per afa, in un contesto di temperature elevate.

A Saronno la temperatura massima raggiungerà i 34°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 20°C. Le condizioni resteranno stabili per l’intera giornata grazie alla presenza dell’alta pressione. Al mattino i venti saranno deboli e provenienti da Nord, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare, diventando moderati e disponendosi da Ovest-Sudovest. Il caldo e l’afa rappresenteranno quindi gli elementi meteorologici più rilevanti della giornata, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.

Anche in Lombardia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi sono attesi sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle aree pedemontane e sulle alte pianure, così come sulle Prealpi, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con una successiva rotazione verso Ovest. Non sono indicate precipitazioni significative e il quadro regionale resterà quindi in linea con quello previsto per Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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