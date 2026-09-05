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MOZZATE – Dieci giorni di giochi, tradizioni e competizioni tra rioni per la 24esima edizione del Palio dei rioni, che animerà Mozzate fino al 13 settembre. La manifestazione vedrà sfidarsi nuovamente Torre, Bozzente, Mornera e Solaro, con quest’ultimo che torna a giocare dopo un anno di pausa. . Seguirà l’avvio dei giochi il giorno successivo, dando il via a un’edizione che punta a riportare al centro le tradizioni del Palio e la partecipazione dell’intera comunità.

Il programma del 2026 prevede il ritorno del Palio a quattro rioni dopo un anno di pausa, insieme a diverse novità. Tra queste ci sarà la sfilata itinerante in programma domenica 13. Ogni rione rappresenterà un argomento diverso: sarà dedicato all’Oktoberfest, al Carnevale di Rio, alla festa indiana dei colori Holi e alla fioritura dei ciliegi in Giappone. La sfilata riprenderà lo stile delle manifestazioni di dieci anni fa, attraversando il centro del paese con i figuranti dei rioni, prima della conclusione con una breve rappresentazione in piazza.

Il programma riserverà spazio anche a tre nuove prove. Sul campetto di via Ungaretti si tornerà a giocare a calcio a cinque, mentre tra le novità figurano la Buttata Salvaci Capitano e la staffetta A cavalluccio, nella quale ogni rione sarà rappresentato da tre uomini e tre donne.

(foto archivio: il palio nel 2023)

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