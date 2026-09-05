Città

SARONNO – Il caldo intenso delle ultime ondate ha lasciato il segno anche in città. A farne le spese sono stati i due schermi informativi dedicati ai parcheggi di piazza Repubblica, trovati spenti e con problemi di stabilità dai tecnici di Saronno Servizi.

Durante il controllo, gli addetti hanno verificato che il problema non riguardava semplicemente l’alimentazione o un guasto facilmente risolvibile. Le temperature elevate avrebbero infatti danneggiato alcuni dei circuiti presenti all’interno degli schermi. Alcuni componenti sono risultati deformati, come se fossero stati “sciolti” dal caldo accumulato nelle strutture.

Da qui la necessità di un intervento più complesso del previsto. Saronno Servizi ha dovuto ordinare diversi pezzi di ricambio necessari per ripristinare il funzionamento dei due dispositivi.

I tempi per la riattivazione dipenderanno quindi dalla disponibilità dei componenti e dalla filiera di approvvigionamento. Appena arriveranno i ricambi, i tecnici potranno procedere con la riparazione e rimettere in funzione gli schermi.

Nel frattempo i due pannelli resteranno spenti e coperti. Si tratta di dispositivi utilizzati per fornire agli automobilisti informazioni sulla disponibilità dei posti nei parcheggi cittadini, particolarmente utili per chi arriva in centro e cerca rapidamente uno stallo libero.

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