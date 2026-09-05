Cronaca

SARONNO – I ladri tornano allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, a poche settimane dal precedente raid. Questa volta, però, il tentativo è rimasto senza bottino. L’altra notte ignoti hanno scavalcato la recinzione dell’impianto sportivo e raggiunto la zona degli spogliatoi. Da qui si sono diretti verso il piccolo bar situato sotto la tribuna centrale, forzandone la porta d’ingresso.

Una volta all’interno, tuttavia, non hanno trovato nulla da portare via e si sono quindi allontanati a mani vuote. Restano i danni provocati dall’effrazione.

Si tratta del secondo episodio nel giro di meno di due settimane. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto, infatti, alcuni ladri erano già riusciti a introdursi nello stesso impianto, entrando dal retro del bar. In quell’occasione erano state portate via birre e salamelle già preparate per gli appuntamenti calcistici, oltre ad essere stati lasciati danni e sporcizia. Il furto era stato scoperto la mattina del 23 agosto dai responsabili dell’Fbc Saronno arrivati allo stadio.

A distanza di pochi giorni, dunque, il Colombo Gianetti è stato nuovamente preso di mira, anche se questa volta l’incursione non ha fruttato alcun bottino.

(foto: la porta del bar dello stadio, scassinata)

05092026