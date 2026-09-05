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SARONNO – Più che la felpa e il golfino, l’importante è ritrovare il documento necessario a un ragazzo di 18 anni che sta conseguendo la patente. È l’appello di una mamma dopo quanto accaduto sabato 5 settembre durante una colazione alla Bottega di via Portici.

In pochi istanti sono spariti una felpa bianca da uomo Uniqlo, già un po’ usurata, e un golfino Calliope acquistato per pochi euro. Capi quindi di scarso valore economico. Il problema è che insieme agli indumenti c’era un documento del figlio della donna, che gli serve nel percorso per conseguire la patente. Non c’erano denaro, carte di credito o altri oggetti di valore.

Da qui l’appello, rivolto soprattutto a chi dovesse aver trovato o recuperato gli indumenti: l’obiettivo è riavere almeno il documento.

“Il golfino e la felpa hanno pochissimo valore. Quello che ci interessa davvero è il documento di mio figlio perché sta conseguendo la patente. Chiediamo a chiunque lo abbia trovato di riconsegnarlo”.

Il documento, così come gli indumenti, può essere lasciato alla bottega Caffè Cacao, in modo che possa tornare rapidamente al proprietario.

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