Softball

SARONNO – Una vittoria per parte e qualificazione alla finale scudetto ancora tutta da decidere. Sul diamante di via De Sanctis, Mkf Saronno e Italposa Forlì hanno chiuso sull’1-1 le prime due partite della semifinale playoff di serie A1, confermando il grande equilibrio già visto nel recente confronto di Coppa Italia.

In gara 1 Forlì ha preso progressivamente il comando, portandosi sul 3-0. Saronno ha reagito al quarto inning, quando una valida di Elizabeth Avery e il doppio di Neely Peterson hanno ridotto il divario sul 2-3. Le romagnole hanno però nuovamente allungato e si sono imposte 7-3 al termine di una partita durata 2 ore e 45 minuti.

Pronta la risposta della Mkf in gara 2. Saronno è passato subito avanti dopo il triplo di Alessandra Rotondo, ma Forlì ha pareggiato e al quinto inning l’ex saronnese Laura Vigna ha firmato un fuoricampo da due punti per l’1-3. La squadra di casa ha però ribaltato la situazione: home run di Sara De Luca, poi gli errori delle ospiti e infine, al sesto inning, il fuoricampo di Rotondo hanno fissato il risultato sul 6-3 per Saronno.

La semifinale, disputata al meglio delle cinque partite, si trasferirà sabato prossimo a Forlì, dove è in programma gara 3 e, se necessaria, gara 4. L’eventuale decisiva gara 5 si giocherà domenica mattina.

Equilibrio anche nell’altra semifinale: Mia Office Pianoro-Quick Mill Bollate 1-5 e 2-0, con la serie dunque sull’1-1.

(foto; la saronnese Christina Toniolo in azione nel match)

05092026