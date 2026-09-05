Softball

SARONNO – Dopo il trionfo europeo in Coppa delle Coppe, per la Mkf Saronno è già tempo di inseguire un altro grande obiettivo. Oggi, sabato 5 settembre iniziano i playoff della serie A1 di softball e le saronnesi affronteranno l’Italposa Forlì nella semifinale al meglio delle cinque partite.

Le prime due sfide si giocheranno a Saronno, campo di via De Sanctis: gara uno inizierà sabato alle 17, mentre gara due prenderà il via 40 minuti dopo la conclusione della prima partita. La serie si trasferirà quindi in Romagna: gara tre è fissata sabato 12 settembre alle 17 a Forlì, con l’eventuale gara quattro 40 minuti dopo il termine. Se fosse necessaria gara cinque, si disputerà domenica 13 settembre, sempre a Forlì.

Si rinnova così a distanza di appena una settimana il confronto visto nella semifinale della Final Four di Coppa Italia a Bollate, quando Forlì si impose 5-3. Le due squadre arrivano inoltre ai playoff dopo una stagione impreziosita dai successi europei: Saronno ha conquistato la Cup Winners Cup, mentre Forlì ha vinto la Premier Cup.

L’obiettivo della Mkf è sfruttare subito il fattore campo. «Il nostro obiettivo deve essere quello di partire forte in casa e di andarcela a giocare poi in Romagna. Affrontiamo un grande avversario che rispettiamo molto, ma vogliamo cercare di raggiungere la finale», spiega l’head coach saronnese Willy Pino.

Per le due partite di sabato Saronno dovrebbe affidarsi inizialmente in pedana a Toniolo e Avery. Dall’altra parte Forlì si presenta con praticamente tutto l’organico a disposizione del tecnico Suarez: l’unico dubbio riguarda Giacometti, alle prese con un problema fisico. Per gara uno la partente indicata è Cacciamani, mentre per la seconda partita la scelta è fra Lacatena, Lloyd e Comar.

La formula non lascia molto margine: la semifinale si disputa al meglio delle cinque gare, quindi accederà alla finale scudetto la prima squadra capace di conquistare tre vittorie.

Nell’altra semifinale si affronteranno Mia Office Blue Girls Pianoro e Quick Mill Bollate. Le prime due gare sono in programma sabato 5 settembre a Pianoro, con gara uno alle 13 e gara due 45 minuti dopo la conclusione. La serie si sposterà poi a Bollate il 12 settembre. Le campionesse d’Italia in carica arrivano ai playoff dopo avere conquistato pochi giorni fa anche la Coppa Italia, mentre Pianoro ha chiuso la regular season al quarto posto.

Il programma delle semifinali

MKF Saronno-Italposa Forlì

Sabato 5 settembre: gara 1 ore 17, gara 2 40 minuti dopo il termine di gara 1, a Saronno.

Sabato 12 settembre: gara 3 ore 17, eventuale gara 4 40 minuti dopo il termine di gara 3, a Forlì.

Domenica 13 settembre: eventuale gara 5 a Forlì.

Mia Office Blue Girls Pianoro-Quick Mill Bollate

Sabato 5 settembre: gara 1 ore 13, gara 2 45 minuti dopo il termine di gara 1, a Pianoro.

Sabato 12 settembre: gara 3 ore 16, eventuale gara 4 45 minuti dopo il termine di gara 3, a Bollate.

Domenica 13 settembre: eventuale gara 5 a Bollate.

05092026