Solaro

SOLARO – Sarà il comitato di quartiere centro civico Il Giuggiolo di Cascina Emanuela ad animare la domenica della frazione in occasione della tradizionale festa patronale di inizio settembre. Per il 2026 la realtà associativa propone “Quartiere in Festa”: una giornata di comunità, musica e solidarietà.

L’evento di domenica 6 settembre, patrocinato dal Comune, proporrà un ricco programma di attività pensate per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di ogni età.

Il pomeriggio si aprirà alle 16 con il “Laboratorio Emma e i Cuori”, un momento creativo speciale dedicato ai più piccoli curato da Giulia Macchi. A seguire, alle 17.30, prenderà il via l’incontro “Insieme con la Protezione Civile”, un’importante occasione per conoscere da vicino gli interventi straordinari, i mezzi operativi e le attività quotidiane dei volontari sul territorio. La manifestazione si concluderà in allegria a partire dalle 19 con “La Banda in Marcia”, una simpatica esibizione musicale itinerante a cura del Corpo musicale Attilio Rucano.

Durante la festa sarà attivo un punto bar e ristoro. L’intero ricavato della manifestazione sarà utilizzato per sostenere e migliorare i servizi e gli spazi comunitari del centro civico a beneficio di tutta la cittadinanza.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Ricordo piacevolmente le domeniche di festa patronale a Cascina Emanuela, una tradizione che i volontari del Giuggiolo cercheranno di riportare in auge promuovendo questa giornata alla quale invito davvero tutta la cittadinanza a partecipare numerosa. Iniziative come questa rafforzano il senso di appartenenza e testimoniano la vitalità dei nostri comitati di quartiere e delle associazioni locali”.

(foto archivio: una precedente edizione della festa)

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