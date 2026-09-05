Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno per la rubrica mensile realizzata in collaborazione con ilSaronno.

Come abitudine, durante l’estate si abbassa la guardia prima della ripresa a settembre. Ma è usuale che proprio in questo periodo vi siano aggiornamenti importanti, primo tra tutti quello degli aumenti tariffari stabiliti da Regione Lombardia, di cui abbiamo già ampiamente riferito il mese scorso.

Oltre a questo, un’altra novità significativa è stata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del bando per il nuovo affidamento del servizio Tpl su gomma di competenza dell’Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese (2026-OJS150-00544444), per il valore complessivo di 1 251 718 182,81 euro, di cui corrispettivo 589 802 353,54 euro, su cinque lotti (circa 30 milioni di vetture × km) che contengono, senza più alcuna distinzione contrattuale interna, tutti i servizi urbani ed extraurbani del territorio.

I lotti sono così articolati:

Lotto 1 “Como e Lago”: circa 6,1 milioni di vetture × km nell’area Nord della provincia di Como, servizi urbani ed extraurbani (corrispettivo 89 164 590,15 euro);

Lotto 2 “Brianza Comasca”: circa 7,3 milioni di vetture × km nell’area Sud della Provincia di Como, servizi urbani di Cantù ed extraurbani (corrispettivo 137 546 868,47 euro);

Lotto 3 “Lecco”: circa 5,2 milioni di vetture × km nell’area provinciale di Lecco, servizi urbani ed extraurbani (corrispettivo 130 485 014,53 euro);

Lotto 4 “Varese e le Valli”: circa 6,5 milioni di vetture × km nell’area Nord della provincia di Varese, servizi urbani ed extraurbani (corrispettivo 122 011 456,85 euro);

Lotto 5 “Varesotto”: circa 4,9 milioni di vetture × km nell’area sud della provincia di Varese, servizi urbani ed extraurbani (corrispettivo 110 594 423,54 euro).

La procedura è di tipo ristretto, con partecipazione non riservata. La data di scadenza per presentare domanda di partecipazione è il 30 ottobre 2026, l’avvio del servizio con i nuovi contratti previsto nei primi sei mesi del 2027 (secondo la Relazione illustrativa ex art. 14 del D.lgs. 201/2022) oppure entro la fine del 2028 (secondo la Relazione di Affidamento) per la durata di 10 anni.

Si prevede che il Sistema Tariffario Integrato di Bacino Mobilità (Stibm) sarà costituito da:

4 zone di area urbana (Como, Lecco, Varese, Busto Arsizio-Gallarate), Ivoc;

14 zone di ambito interurbano (6 nella provincia di Varese, 6 nella provincia di Como e 2 nella provincia di Lecco), Ivoa;

3 zone di dimensione provinciale (Como, Lecco, Varese), Ivop;

Intero Bacino (aggregazione delle tre zone provinciali), Ivob.

Tale progetto di Stibm corrisponde essenzialmente a quanto adottato dall’Agenzia nel 2025, e tuttora soggetto al vaglio della Regione, salvo l’eliminazione della “zona virtuale” Io Viaggio Ovunque in Vicinanza (Ivov) e l’aggiunta delle zone interurbane, che diminuiscono, ma non risolvono, la disparità di trattamento riservata a Saronno rispetto a Busto Arsizio e Gallarate, non essendo comunque prevista la zona urbana, più conveniente rispetto a quella interurbana.

Previste agevolazioni per categorie fragili, per under 26 e per over 65. Invece, al momento non sembra essere prevista alcuna integrazione del Saronnese con Milano e Monza, né l’integrazione delle linee Z, che servono il territorio saronnese, ma sono gestite da Milano e Monza, nel sistema tariffario di Varese. L’effetto “faglia tariffaria” a Saronno quindi non è per niente scongiurato.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia Tpl o su richiesta.

Altro aggiornamento estivo degno di nota è legato all’edizione luglio 2026 del Piano Commerciale di Rfi (Ferrovie dello Stato). Il Piano Commerciale raccoglie tutte le previsioni di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria di competenza e, per la verifica delle coperture economiche, deve essere letto in combinato disposto con il Contratto di Programma ministeriale (parte investimenti, la cui edizione più recente è del 20 ottobre 2025).

Notoriamente il Nodo di Saronno verte sull’infrastruttura regionale (Ferrovienord), ma i programmi di Rfi riguardano anche il nodo di Milano, il cui sviluppo incide anche su offerta, puntualità e regolarità delle linee afferenti al Nodo di Saronno.

Tra i progetti più significativi segnaliamo:

Nuova fermata Milano Mind, confermata 2027; 33,5 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro a carico del Comune di Milano e 23,5 milioni di euro finanziati attraverso il Contratto di Programma Investimenti tra Mit e Rfi relativo ai City Hub e alle linee metropolitane (P237);

Acc di Milano Porta Garibaldi, confermato 2027; consiste nella gestione della circolazione attraverso un computer invece del precedente sistema elettronico; fa parte del programma P054 (Upgrading infrastrutturale e tecnologico del nodo di Milano);

Acc di Milano Certosa, Bivio Lambro (diramazione Bologna-Genova/Venezia), Pm Trecca (connessione di Milano Rogoredo verso Milano Lambrate, Cintura Sud e Milano Smistamento), e rinnovo dei sistemi di distanziamento, confermati 2029; fa parte del programma P054 (Upgrading infrastrutturale e tecnologico del nodo di Milano);

Potenziamento della fermata di Milano Forlanini, nuovo investimento in previsione 2030; previsti: estensione alla linea Genova mediante nuovo marciapiede a isola di lunghezza 250 m (con possibilità di successivo prolungamento a 300 m) e altezza 55 cm, dotato di pensilina di copertura; nuovo fabbricato viaggiatori, in parte al di sotto delle banchine, dotato di sala d’attesa e servizi igienici; prolungamento dell’attuale sottopasso di collegamento con fermata M4, provvisto di scale fisse e ascensore; nuovi dispositivi di informazione al pubblico; fa parte del programma P054 (Upgrading infrastrutturale e tecnologico del nodo di Milano);

Acc e Prg di Milano Lambrate, Acc (gestione della circolazione attraverso un computer invece del precedente sistema elettronico) rinviato dal 2025 al 2026, Prg (eliminazione interferenze sui traffici proventi da Milano Greco Pirelli diretti in linea di cintura, rispetto ai treni merci provenienti da Milano Smistamento verso Milano Greco Pirelli, attraverso la realizzazione di un nuovo collegamento a livelli sfalsati) passato da oltre 2029 a oltre 2030; fa parte del programma P054 (Upgrading infrastrutturale e tecnologico del nodo di Milano);

Acc e Prg di Milano Centrale, confermata 2026 la Fase 1 (demolizioni e predisposizioni); passato da oltre 2029 a oltre 2030 il completamento, per la gestione della circolazione attraverso un computer invece del precedente sistema elettronico e la creazione di nuovi itinerari; fa parte del programma P054 (Upgrading infrastrutturale e tecnologico del nodo di Milano);

Potenziamento linea Gallarate – Rho, rinviata da 2027 a 2028 la Fase 1 (quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo Y); passato da oltre 2029 a oltre 2030 il completamento; costituisce l’investimento 0294;

Rinnovo sistema di distanziamento Milano Porta Garibaldi – Milano Greco/Lambrate, rinviato dal 2028 a oltre 2030; consiste nella realizzazione delle sezioni corte virtuali con lunghezza sino a 450 metri grazie al sistema Ertms Hd, che consentirà di ridurre a 3 minuti l’intervallo tra treni a seguito, con un aumento della capacità sino a 16 treni/h per direzione; fa parte del programma P054 (Upgrading infrastrutturale e tecnologico del nodo di Milano).

Il programma P054 ha un costo complessivo di 1 150 510 000€, di cui risultano scoperti 349 220 000 euro (30,4%), di cui da reperire urgentemente 287 790 000 euro (25,0%). Il programma P237 ha un costo complessivo di 1 663 800 000€, di cui risultano scoperti 912 400 000 euro (54,8%), di cui da reperire molto urgentemente 57 880 000€ (3,5%) e urgentemente 235 090 000€ (14,1%). L’investimento 0294 ha un costo complessivo di 1 023 600 000 euro, di cui risultano scoperti 391 500 000 euro (38,2%). Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet di Rfi o su richiesta.

Rimandiamo magari a una prossima occasione gli sviluppi legati direttamente al Contratto di Programma Ferrovienord, gestito da Regione Lombardia.

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