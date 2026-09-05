Saronnese

UBOLDO – Sacchi lasciati a terra, rifiuti ingombranti abbandonati vicino alle isole ecologiche e persino scarti edili gettati nei cestini. A permettere di individuare i responsabili sono state le fototrappole e telecamere del sistema di videosorveglianza comunale.

Nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale di Uboldo ha infatti identificato e sanzionato diverse persone per abbandoni e conferimenti non corretti di rifiuti sul territorio. Decisive le immagini registrate nei punti più sensibili del paese.

I filmati sono stati esaminati dalla polizia locale, che è riuscita a risalire agli autori degli abbandoni e a procedere con le relative sanzioni. Un risultato arrivato anche grazie al potenziamento del sistema di videosorveglianza.

“Non è una questione di fare cassa, ma di rispetto per la nostra comunità – spiegano dall’Amministrazione comunale – Dietro ogni abbandono c’è un costo che pagano tutti i cittadini, sia economico per la bonifica, sia in termini di decoro. Le telecamere sono uno strumento di deterrenza e di tutela per chi si comporta correttamente” .

Dal Comune arriva quindi un nuovo richiamo al senso civico e al rispetto delle modalità previste per la raccolta differenziata. L’invito è a rispettare giorni e modalità di esposizione dei rifiuti e, per gli ingombranti, a utilizzare il servizio di ritiro o la piattaforma ecologica comunale.

L’attività non si fermerà agli ultimi casi individuati. I controlli attraverso telecamere e fototrappole proseguiranno sul territorio con l’obiettivo di contrastare nuovi abbandoni e tutelare il decoro del paese.

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