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SARONNO – Ora c’è l’ufficialità: all’Itc Gino Zappa non ci saranno doppi turni. Le lezioni saranno organizzate in un unico turno al mattino . A confermarlo è la dirigente scolastica in una comunicazione datata venerdì 4 settembre e indirizzata all’intera comunità scolastica.

Un punto fermo importante dopo settimane di preoccupazioni e ipotesi, anche se resta ancora da perfezionare l’organizzazione concreta. Devono infatti essere definiti gli spazi aggiuntivi, la distribuzione delle classi, gli orari e le modalità con cui sarà gestita l’attività scolastica durante i lavori.

La comunicazione arriva dopo l’incontro di giovedì 3 settembre in Provincia di Varese. “Nel corso dell’incontro ho rappresentato con chiarezza le rilevanti difficoltà che un’eventuale organizzazione delle attività didattiche su doppio turno avrebbe comportato per le studentesse, per gli studenti, per le famiglie e, più in generale, per l’intera comunità scolastica, con ricadute significative sotto il profilo organizzativo, logistico e della conciliazione dei tempi di studio, di lavoro e di vita familiare”.

Al tavolo la dirigente ha portato anche le posizioni espresse dagli organi della scuola. “Ho altresì portato all’attenzione degli enti presenti la posizione espressa dal Consiglio di Istituto, contrario alla doppia turnazione, nonché l’orientamento manifestato a larga maggioranza dal Collegio dei Docenti in favore della ricerca di soluzioni alternative”.

L’obiettivo indicato dalla scuola era chiaro: “Privilegiare ogni soluzione concretamente praticabile che consenta di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e in un unico turno antimeridiano”.

Secondo la dirigente, dal confronto con gli enti è arrivata una risposta positiva. “Il confronto istituzionale è stato particolarmente costruttivo. Il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, e la Sindaca del Comune di Saronno, Ilaria Maria Pagani, hanno manifestato ampia disponibilità e concreta attenzione nei confronti delle esigenze rappresentate dalla scuola, condividendo la necessità di individuare con tempestività una soluzione che consenta di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche”.

Provincia e Comune hanno quindi assunto un impegno preciso: “Gli enti coinvolti hanno, in particolare, assicurato il proprio impegno a individuare e rendere disponibili in tempi brevi i locali necessari, così da consentire l’organizzazione delle lezioni in un unico turno antimeridiano ed evitare il ricorso alla doppia turnazione”. Ed è qui che arriva il passaggio che mette un punto fermo sulla questione. “Alla luce di quanto condiviso nel corso dell’incontro, desidero pertanto rassicurare l’intera comunità scolastica: le attività didattiche saranno organizzate in un unico turno antimeridiano”.

Risolto quindi il nodo principale, resta da costruire nei dettagli il nuovo assetto dello Zappa. Non sono ancora state comunicate tutte le sedi che saranno utilizzate né come saranno distribuite le classi.

“Sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni e verifiche tecniche e organizzative finalizzate a definire puntualmente gli spazi da utilizzare, la distribuzione delle classi, gli orari e le ulteriori modalità operative. Con successive comunicazioni saranno tempestivamente fornite tutte le indicazioni relative alle sedi e alle concrete modalità di svolgimento delle lezioni”.

La dirigente non nasconde che il periodo del cantiere comporterà comunque difficoltà. “Sono pienamente consapevole delle preoccupazioni e delle difficoltà che questa fase ha inevitabilmente generato. So che ogni cambiamento, soprattutto quando incide sulla quotidianità della scuola e delle famiglie, richiede pazienza, capacità di adattamento e fiducia”.

“I disagi che saremo chiamati ad affrontare sono reali, ma sono temporanei”. La dirigente ricorda quindi che l’intervento è finalizzato “all’efficientamento energetico dell’edificio scolastico, anche attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre i consumi, migliorare le prestazioni energetiche e rendere la nostra scuola maggiormente sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.

Da qui l’appello rivolto a studenti, famiglie e personale. “Una scuola non appartiene soltanto a chi la vive oggi: appartiene anche a chi la vivrà domani. Averne cura significa saper guardare oltre le esigenze immediate e assumersi, insieme, la responsabilità di consegnare alle generazioni future condizioni migliori di quelle che abbiamo ricevuto”.

La dirigente chiede quindi “senso di responsabilità, collaborazione e senso di appartenenza”, sottolineando come il risultato finale sarà “un patrimonio della comunità, un investimento concreto nell’ambiente e, soprattutto, un’eredità consegnata alle future generazioni di studentesse e studenti”.

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