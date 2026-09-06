Cronaca

BREGNANO – Un minorenne sarebbe stato accerchiato da due coetanei e minacciato con due coltelli nel centro del paese. L’episodio è avvenuto l’altro ieri, attorno alle 19, davanti a un bar di via Nazario Sauro e alla presenza di diverse persone.

Secondo le testimonianze raccolte da QuiComo, i tre ragazzi, tutti classe 2011, si conoscevano. La vittima sarebbe stata avvicinata improvvisamente dagli altri due: uno avrebbe puntato un coltello vicino alla gola, mentre il secondo avrebbe premuto un’altra lama contro il fianco, intimandogli di consegnare il denaro che aveva con sé. Il ragazzino è però riuscito a divincolarsi e a raggiungere di corsa il vicino bar, mentre i due giovani si sarebbero allontanati a piedi.

Sul posto sono successivamente intervenuti i carabinieri di Cermenate, che hanno raccolto le testimonianze di alcune persone presenti. I due presunti responsabili sarebbero stati rintracciati poco dopo nelle rispettive abitazioni e accompagnati in caserma con i genitori. Secondo quanto riferito, sarebbero stati trovati ancora in possesso dei coltelli.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione l’accaduto.

06092026