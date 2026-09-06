Calcio

RHO – «Alessio vive con noi». Poche parole, scandite dagli ultras saronnesi del Fronte Ribelle sugli spalti dello stadio di Rho. Nella domenica pomeriggio della prima partita ufficiale della nuova stagione del Fbc Saronno, il pensiero dei sostenitori biancocelesti è andato ad Alessio Colletti, il giovane calciatore saronnese dell’Amor Sportiva scomparso a luglio dopo il drammatico incidente avvenuto al luna park di Spotorno. Il coro si è alzato durante Rhodense-Fbc Saronno, gara della Coppa Italia d’Eccellenza che ha segnato il ritorno alle partite ufficiali per la formazione biancoceleste. Una giornata cominciata parlando di calcio, risultato e nuova stagione, ma nella quale la tifoseria saronnese ha voluto ritagliarsi un momento per ricordare Alessio.

«Alessio vive con noi», hanno cantato gli ultras. Un omaggio particolarmente significativo perché arrivato proprio nel giorno in cui, anche a Saronno, il mondo dello sport cittadino aveva programmato diversi momenti dedicati alla sua memoria.

Alessio aveva 15 anni ed era il capitano dei Giovanissimi 2011 dell’Amor Sportiva. Era arrivato nella società saronnese nel 2022 e, dopo due stagioni negli Esordienti, aveva proseguito il proprio percorso nei Giovanissimi, diventando un punto di riferimento per i compagni e indossando la fascia di capitano. Nell’ultimo campionato aveva realizzato anche 18 reti. La tragedia era avvenuta il 16 luglio, mentre il ragazzo si trovava in vacanza in Liguria: Alessio era rimasto folgorato mentre utilizzava il “calciometro” del luna park di Spotorno. Soccorso e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Savona, era morto il giorno successivo. Sull’accaduto è in corso un’inchiesta della Procura di Savona.

Quella di oggi è stata una domenica nella quale il suo nome è tornato più volte nel mondo dello sport saronnese. Alle 14 a Cornaredo era previsto il torneo con la partecipazione dell’Amor Sportiva e della mamma di Alessio, Elena Gioia. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, anche lo stand dell’Amor a “Sport al Centro”, nel cuore di Saronno, ha previsto un omaggio al giovane capitano. Infine, alle 19 in piazza Libertà, il programma della manifestazione prevedeva un ulteriore momento in sua memoria.

A qualche chilometro di distanza, intanto, dagli spalti di Rho è arrivato spontaneamente un altro ricordo. Questa volta dalla tifoseria del Fbc Saronno, società che già a luglio aveva espresso la propria vicinanza alla famiglia del giovane calciatore. La prima domenica del nuovo calcio saronnese, dunque, non è stata soltanto quella dei risultati e delle classifiche. Nel giorno in cui il pallone è tornato a rotolare nelle partite ufficiali, dagli spalti è arrivato un coro per un ragazzo che quel pallone lo amava profondamente: «Alessio vive con noi».

(foto archivio)

06092026