Calcio

SARONNO – Finita la preparazione, per il Fbc Saronno è arrivato il momento delle partite che contano. Oggi alle 16 i biancocelesti debuttano nella Coppa Italia di Eccellenza, affrontando la Rhodense sul campo di via Cadorna a Rho. È la prima giornata del girone a tre che comprende anche la Caronnese, chiamata a osservare il turno di riposo. Per il Saronno sarà dunque il primo vero banco di prova della nuova stagione dopo le amichevoli disputate nelle ultime settimane.

Mister Danilo Tricarico arriva all’appuntamento con praticamente tutta la rosa a disposizione. «Stiamo bene. Ovviamente, essendo la prima partita ufficiale, ci sono tante incognite e tanta curiosità, ma siamo fiduciosi», spiega l’allenatore. L’unico assente sarà Cocuzza, che deve scontare una squalifica, mentre il nuovo arrivato Andrea Schenetti non è ancora pronto per essere impiegato per tutta la partita: «Schenetti potrà giocare solo uno spezzone», anticipa Tricarico.

Il tecnico saronnese non si fida della Rhodense e non condivide del tutto l’impressione che la formazione di Rho possa essersi indebolita rispetto alla passata stagione. «Non credo. Dietro e a metà campo sono più forti. Davanti, oggettivamente, senza Giangaspero hanno perso», è l’analisi dell’allenatore biancoceleste.

Per il Saronno inizierà così a Rho una stagione nella quale le aspettative sono elevate. Il primo obiettivo immediato sarà partire bene in Coppa Italia, in un girone particolarmente interessante anche per la presenza della Caronnese e che metterà di fronte tre formazioni del territorio.

06092026