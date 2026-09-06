Calcio

RHO – Beffa nel recupero per l’Fbc Saronno, sconfitto 1-0 dalla Rhodense nella gara d’esordio del girone 14 di Coppa Italia di Eccellenza. A decidere una partita equilibrata è Donini al 49′ della ripresa, quando lo 0-0 sembrava ormai definitivo.

Nel primo tempo il Saronno cresce dopo una fase iniziale di studio. Al 29′ Malvestio mette il pallone in rete dopo un batti e ribatti, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 42′ è invece decisivo De Toni, che respinge la conclusione ravvicinata di Vairani. Nella ripresa le occasioni migliori sono della Rhodense: Borda sfiora l’incrocio, mentre De Toni salva ancora su Donini e Ballabio. Per il Saronno ci prova Candido dalla distanza, mandando di poco a lato.

Al 49′, quando manca ormai pochissimo al fischio finale, arriva il gol decisivo: pallone dalla sinistra e Donini trova sotto porta la deviazione dell’1-0.

Rhodense-Fbc Saronno 1-0

RHODENSE: Monzani, Oliva, Belloni, Concina, Sordelli, Comelli, Vairani, Selmi, Diaferio (17′ st Donini), Vecchierelli (25′ st Mercurio), Borda (30′ st Ballabio). A disposizione: Dieci, Bentivegna, Lampasona, Moroncini, Maestroni, Bonfieni. All. Marzio.

FBC SARONNO: De Toni, Lofoco, Scaglione (10′ pt Mazzola), Ruschena (37′ st Rusin), Brambilla, Lazzaro, Malvestio, Ientile (21′ st Schenetti), Sardo (8′ st Serra), Candido, Vassallo. A disposizione: Zadek, Tarabbia, Quaglio, Piroso, Stucchi. All. Danilo Tricarico.

Arbitro: Labbrodoro di Gallarate (Fundarò di Lecco e Marchetto di Gallarate).

Marcatore: 49′ st Donini (R).

(foto: una fase del match)

06092026