Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese chiude con una vittoria convincente il proprio precampionato. Nell’ultima amichevole prima dell’avvio dell’Eccellenza, i rossoblù di mister Andrea Tomasoni hanno superato 3-0 l’Olginatese, con le reti di El Hilali, La Ruffa e Palma.

Per la Caronnese è stata una domenica dedicata all’ultimo test, mentre in Coppa Italia d’Eccellenza i rossoblù hanno osservato il turno di riposo. La squadra è inserita nel girone 14 insieme a Fbc Saronno e Rhodense: proprio oggi a Rho i padroni di casa hanno superato 1-0 i saronnesi. Per la Caronnese l’esordio ufficiale arriverà invece domenica prossima in campionato, con il derby contro il Saronno.

Contro l’Olginatese sono arrivate indicazioni positive sia sul piano del gioco sia per la solidità mostrata dalla squadra. La Caronnese si è resa pericolosa già al 5′ con un rasoterra di Davide Colombo bloccato da Stropeni, mentre al 13′ una buona azione corale è stata conclusa da Palma con un tiro dal limite terminato di poco a lato.

Gli ospiti hanno risposto un minuto più tardi con Rossetti, sul quale Nicolò Colombo è stato bravo a deviare in calcio d’angolo.

Il risultato si è sbloccato al 30′ del primo tempo. Pisan è entrato in area ed è stato atterrato da un difensore dell’Olginatese: calcio di rigore trasformato da Youns El Hilali, che ha spiazzato il portiere per l’1-0.

I rossoblù hanno continuato a spingere. Palma ha mancato il bersaglio da buona posizione al 32′, mentre nel finale della frazione El Hilali, servito da un cross di Caluschi, ha concluso al volo mandando il pallone di poco sopra la traversa.

Anche nella ripresa la Caronnese ha mantenuto l’iniziativa. Al 4′ El Hilali ha servito Colombo, che ha calciato alto dal limite, quindi Fogal ha costretto il portiere avversario alla deviazione in angolo. Al 7′, su una punizione di Palma, il colpo di testa di Bernacchi ha chiamato nuovamente all’intervento l’estremo difensore dell’Olginatese. Il 2-0 è arrivato al 17′: calcio d’angolo battuto da Palma e inserimento di Pietro La Ruffa, che al volo ha mandato il pallone in rete. Otto minuti più tardi, al 25′, un fallo di mano nell’area dell’Olginatese ha portato al secondo rigore della giornata. Questa volta sul dischetto si è presentato il capitano Antonio Palma, preciso nel realizzare il definitivo 3-0.

La Caronnese termina dunque la serie delle amichevoli con un successo netto e può ora concentrarsi sull’inizio delle partite che contano. Il primo appuntamento sarà subito particolarmente sentito: domenica prossima il derby di campionato con il Fbc Saronno.

Caronnese-Olginatese 3-0

Caronnese: Nicolò Colombo (’07), Caluschi (’04), Pisan (’03), Bernacchi (’02), La Ruffa (’06), Cocuz (’97), Davide Colombo (’07), Palma (’94, cap.), Pliscovaz (’06), El Hilali (’03, vice cap.), Fogal (’01). Entrati: Paloschi (’02), Bobbo (’06), Robbiati (’02), Zeroli (’03), Minuzzi (’04), Boccuzzi (’07), Confalonieri (’01), Persico (’08), Capoccia (’08). All. Tomasoni.

Olginatese: Stropeni (’00), Chiappa (’07), Proserpio (’02), Quadri (’98), Chakhssi (’95, vice cap.), Rota (’91, cap.), Alessandro Colombo (’08), Belladonna (’07), Astuti (’06), Raba (’98), Rossetti (’95). Entrati: Boldo (’91), Vismara (’06), Viganò (’00), Gambirasio (’08), Acquistapace (’00), Haida (’06), Todeschini (’00), Lorenzo Colombo (’95), Condemi, Duca (’09), Melesi (’08). All. Conca.

Marcatori: 30′ pt rig. El Hilali (C), 17′ st La Ruffa (C), 25′ st rig. Palma (C).

Arbitro: Bici di Gallarate.

06092026