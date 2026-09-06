Calcio

SARONNO – Prima domenica di calcio ufficiale per molte delle squadre della zona, impegnate fra Coppa Italia e Coppa Lombardia. Una giornata con risultati alterni: il Fbc Saronno è stato beffato nel recupero dalla Rhodense, l’Universal Solaro ha fatto suo il derby con Sc United, mentre in Prima categoria sorride il Lomazzo. Successi anche per Cogliatese, Gerenzanese e Pro Juventute in Seconda categoria.

In Eccellenza, nel girone 14 di Coppa Italia, è iniziata con una sconfitta l’avventura ufficiale del Fbc Saronno. A Rho i biancocelesti hanno perso 1-0 contro la Rhodense, al termine di una partita nella quale la squadra di mister Danilo Tricarico ha avuto a lungo il controllo del gioco senza però riuscire a concretizzare. La beffa è arrivata al 49′ del secondo tempo, quando Donini ha realizzato la rete decisiva. Nel girone ha osservato il turno di riposo la Caronnese.

Sempre in Coppa Italia d’Eccellenza, nel girone 12, la Lentatese è stata sconfitta in casa 2-1 dall’Aurora Cantalupo. Riposo per l’Ardor Lazzate.

In Promozione, nel girone 31 di Coppa Italia, l’atteso derby disputato al centro sportivo di via Trento a Saronno è andato all’Universal Solaro, che ha superato 1-0 Sc United. A decidere la sfida è stata una rete di Latino. Il Base 96 Seveso ha osservato il turno di riposo.

Per quanto riguarda la Coppa Lombardia di Prima categoria, successo esterno del Lomazzo, passato 1-0 sul campo del Cassina Rizzardi. Giornata invece negativa per il Cistellum, battuto nettamente 5-1 dalla Folgore Legnano, e per il Tradate, sconfitto in casa 3-1 dall’Union Valleolona.

Numerose le squadre della zona impegnate anche nella Coppa Lombardia di Seconda categoria. La Cogliatese ha battuto 3-2 il San Vittore Olona, mentre nel girone ha riposato l’Amor Sportiva. Spettacolare anche l’inedito derby fra Gerenzanese ed Equipe Garibaldi, terminato 3-2 per i gerenzanesi.

Pareggio invece per l’Azzurra Mozzate, che ha chiuso 1-1 contro l’Olimpia Tresiana. Buona partenza per la Pro Juventute, capace di imporsi 2-0 in trasferta sul San Giuseppe Arese; in questo raggruppamento ha osservato il turno di riposo il Dal Pozzo.

Tutti i risultati delle squadre locali

Coppa Italia Eccellenza: Rhodense-Fbc Saronno 1-0; Lentatese-Aurora Cantalupo 1-2. Riposo: Caronnese e Ardor Lazzate.

Coppa Italia Promozione: Universal Solaro-Sc United 1-0; Meda-Rovellasca 1910 risultato non indicato. Riposo: Base 96 Seveso e Ceriano Laghetto.

Coppa Lombardia Prima categoria: Cassina Rizzardi-Lomazzo 0-1; Folgore Legnano-Cistellum 5-1; Tradate-Union Valleolona 1-3.

Coppa Lombardia Seconda categoria: Azzurra Mozzate-Olimpia Tresiana 1-1; Cogliatese-San Vittore Olona 3-2; Gerenzanese-Equipe Garibaldi 3-2; San Giuseppe Arese-Pro Juventute 0-2. Riposo: Amor Sportiva e Dal Pozzo.

(foto: un momento di Rhodense-Fbc Saronno)

06092026