VENEGONO SUPERIORE – Tutto pronto per il debutto della Varesina nel nuovo campionato di serie D. Oggi, domenica 6 settembre alle 16, all’Elmec Solar Stadium di via Monte Nero a Venegono Superiore i rossoblù ospiteranno il Cittadella Modena per la prima giornata della stagione. Il biglietto d’ingresso è fissato a 10 euro.

Alla vigilia dell’esordio, la società ha intanto annunciato un nuovo rinforzo per il reparto offensivo: è stato perfezionato il tesseramento di Malik Olalekan Opoola, attaccante nigeriano classe 2004.

Giocatore rapido e dinamico, Opoola ha già maturato esperienze tra serie C e serie D, vestendo nel corso della sua giovane carriera le maglie di Brindisi, Carrarese, Casarano e Nocerina.

Un innesto che aggiunge velocità e nuove soluzioni all’attacco della Varesina proprio alla vigilia del primo appuntamento di campionato davanti al pubblico di casa.